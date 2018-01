Bloco pró-Shevarnadze toma dianteira nas eleições na Geórgia O grupo que apoia o presidente georgiano Eduard Shevarnadze está à frente, nos primeiros resultados das eleições parlamentares do fim de semana, consideradas uma prova para a próxima disputa presidencial. Com cerca de 25% dos votos já apurados, o bloco pró-governamental Por uma Nova Geórgia, dirigido por Vazha Lordkipadinidze, funcionário estatal de alto nível e ex-embaixador na Rússia, concentra cerca de 24% dos votos. O bloco opositor, Movimento Nacional, encabeçado por Mikail Saakashvili, está em segundo lugar, com cerca de 22% dos votos; o esquerdista Partido Trabalhista, em terceiro, com cerca de 15%, e o Partido Renascimento, dirigido por Aslan Abashidze, poderoso líder da região autônoma georgiana de Adzharia, em terceiro, com 10%. As eleições de domingo são consideradas uma espécie de ensaio para os políticos que querem suceder Shevardnadze, em 2005, quando o líder de 75 anos deixará o poder depois de governar por dois períodos presidenciais. Até agora, ele não indicou quem será seu candidato. ?O resultados dessas eleições não significam nada?, disse Shevardnadze, em uma entrevista coletiva à imprensa, hoje, diante da pergunta de se algum líder de partido seria um candidato forte às eleições de 1005. ?Temos que continuar pensando, talvez apareça uma pessoa muito mais forte que as outras.?