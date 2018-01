Bloco republicano do Senado dos EUA pede novo líder O bloco republicano do Senado americano pediu hoje uma nova eleição para a presidência do partido. O senador Trent Lott é quem iria ocupar o cargo na próxima legislatura, mas o senador Don Nickles, que foi durante seis anos o segundo mais votado depois de Lott, pediu aos senadores que elejam um novo líder, depois dos comentários sobre segregação racial feitos por Lott na festa do centenário do senador Strom Thurmond, da Carolina do Sul.