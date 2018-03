Bloco sunita encerra boicote de quase um ano no Iraque O maior bloco político de árabes sunitas do Iraque encerrou o boicote que durava quase um ano contra o governo liderado pelos xiitas. A decisão, anunciada neste sábado, ocorre após o Parlamento aprovar seis representantes sunitas para ocuparem os postos vagos no gabinete. A volta da Frente do Consenso Iraquiano é vista como um importante passo para uma reconciliação política e para os esforços de consolidação da segurança contra as facções de insurgentes sunitas, como a Al-Qaeda, no Iraque. Por unanimidade, congressistas aprovaram os candidatos sunitas para o posto de vice-primeiro-ministro e para chefiarem cinco Ministérios do governo. A Frente do Consenso Iraquiano retirou os seus membros do gabinete em agosto, queixando-se de não ter voz ativa nas decisões importantes. A frente tem uma bancada de 44 vagas no Parlamento, composto de 275 membros.