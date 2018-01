Bloggers terão credencial para cobrir convenções nos EUA Mais de 30 jornalistas independentes que publicam na internet foram credenciados para cobrir a convenção do Partido democrata que lançará oficialmente John Kerry à presidência dos EUA, e os republicanos também já anunciaram que credenciarão os chamados ?bloggers?. Esta será a primeira vez em que autores de blogs trabalharão ao lado de milhares de repórteres de televisão, rádio, jornais e revistas nos eventos de indicação presidencial. Os democratas inicialmente haviam convidado mais 20 outros ?bloggers? para a festa partidária de 26 a 29 de julho em Boston, mas depois cancelaram os convites, atraindo críticas de falta de profissionalismo e favoritismo. Antecipando críticas de que os cortes seriam ideológicos, a assessoria democrata garante que apenas duas das credenciais canceladas eram de blogs ?de direita?. Os republicanos também credenciarão blogs - de 10 a 20, segundo o porta-voz da convenção, Leonardo Alcivar. Segundo ele, o procedimento ainda está sendo elaborado. A convenção que consagrará a busca do presidente George W. Bush pela reeleição será entre os dias 30 de agosto e 2 de setembro, em Nova York. Cerca de 200 ?bloggers? requisitaram credenciais para cobrir a convenção democrata, e os agraciados foram selecionados com base em critérios de originalidade, tamanho do público leitor e profissionalismo, diz a assessoria do partido.