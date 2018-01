Blogs multiplicam os olhares sobre a convenção democrata ?É oficial. Somos repórteres?, diz o blog Opinions You Should Have (?Opiniões Que Você Deveria Ter?), ao anunciar que foi credenciado, entre cerca de outros 30, para cobrir a Convenção Nacional do Partido Democrata dos EUA. ?Sim, agora podemos entrevistar você e depois citá-lo dizendo qualquer coisa que quisermos?. Em sua nota mais recente, o Opinions descreve o esforço da delegação de Guam, minúsculo território americano no Pacífico, para ?anexar? algumas das cadeiras reservadas na platéia aos Estados mais populosos. O blog pode ser lido em http://tomburka.com/. Nem toda a cobertura por blogs tem um foco assim tão heterodoxo, mas em geral mostra um tom menos impessoal que o restante da imprensa: o electablog.com (http://electablog.com), por exemplo, ao mesmo tempo em que discute a alienação dos jovens em relação à política, avisa: ?Estou cobrindo a convenção em Boston. Alguém pode alimentar meus gatos??. Além dos blogueiros envolvidos em noticiar a partir da convenção, existem ainda os blogs dos que participam dela, membros do Partido Democrata que seguem atualizando seus blogs, mesmo com a convenção em curso. Um exemplo é o musselmanforamerica.com, mantido por Karl-Thomas Musselman, 19 anos, que se apresenta como ?o mais jovem delegado do Texas? e que em sua primeira nota diretamente da convenção queixa-se de que precisa de ?mais de duas de sono para operar?, em http://musselmanforamerica.com.