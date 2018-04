Blogueira cubana é detida em Bayamo

Um blogueiro comunista favorável ao governo cubano, de apelido Yoandri, disse que Yoani Sánchez foi presa porque se deslocou a Bayamo, no leste de Cuba, para "prejudicar o processo contra Carromero e fazer uma provocação". O espanhol Angel Carromero, militante do conservador Partido Popular (PP), foi detido e está sob julgamento nesta sexta-feira, acusado de ser o responsável pela morte do ativista cubano Osvaldo Payá, morto em 22 de julho em um acidente de trânsito. Carromero dirigia o automóvel e é acusado do homicídio culposo (sem intenção de matar) de Payá, uma vez que teria provocado o acidente por imprudência no volante. Yoandri disse que a blogueira "filo-americana" foi detida hoje.

A família de Payá contesta a versão oficial sobre a morte do dissidente e suspeita que ele foi assassinado.

O ativista cubano Elizardo Sánchez disse que Yoani e o marido "estão neste momento incomunicáveis, porque seus celulares estão sob poder da polícia secreta cubana".

As informações são agência Ansa.