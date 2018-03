Blogueira cubana já tem visto para viajar ao Brasil

A blogueira cubana e colunista do Estado Yoani Sánchez afirmou ontem que "está pronto" seu visto para o Brasil, para onde pretende viajar na segunda quinzena deste mês - após ter obtido um passaporte sob a nova Lei de Migração de Cuba, que facilita a saída dos cidadãos do país para o exterior. Em Brasília, o Itamaraty confirmou a emissão do documento.

"Avisaram que está pronto meu visto para o Brasil. Assim que devo organizar os de EUA, México, Argentina, Peru, Canadá e outros tantos :)", tuitou Yoani. Seu marido, Reinaldo Escobar, afirmou que está "99,9% confirmado" que o primeiro destino da blogueira será o Brasil, onde ela pretende acompanhar a exibição do documentário Conexão Cuba Honduras, do cineasta Dado Galvão, no qual é entrevistada.

Escobar disse que Yoani deverá chegar ao Brasil "no dia 18 ou 19" e "passou velozmente" em sua casa antes de partir para consulados de outros países que ela pretende visitar. Na quarta-feira, dia em que obteve seu novo passaporte, a blogueira disse que tem vontade de passar por mais de dez países em suas viagens. Ela pretende retornar ao Brasil em abril.

Yoani teve pedidos para deixar Cuba negados pelas autoridades do país 20 vezes.

Desde o dia 14, uma alteração na Lei de Migração cubana fez com que o governo simplificasse os trâmites para seus cidadãos deixarem a ilha. A exigência da chamada "carta-convite", vinda do exterior e pela qual quase U$ 200 eram cobrados, acabou, assim como a necessidade da autorização oficial interna, que custava US$ 150. Agora, os cubanos necessitam apenas do passaporte, que custa cerca de US$ 100 e dos vistos dos países que queiram visitar.