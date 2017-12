Blogueira famosa por ser caçadora é encontrada morta na Espanha

A blogueira e modelo espanhola Melania Capitán, famosa por caçar animais de grande porte e postar as fotos nas redes sociais, foi encontrada morta na última quarta-feira, 19, na cidade de Huesca, no nordeste da Espanha. A morte foi confirmada pela Guarda Civil da província de Aragão, segundo informou o jornal espanhol El Mundo.

O diário diz que a primeira possibilidade é de que a jovem de 27 anos tenha se suicidado. Melania chegou a ligar para uma amiga para contar que iria tirar sua vida e se despedir. O jornal inglês Daily Mail informou que ela teria deixado até uma carta com os detalhes e seu adeus. Melania vinha recebendo ameaças nas redes sociais por criar polêmicas em suas postagens, mas amigos próximos negaram que a motivação da morte tenha sido essa.

Em alguns posts, com os animais abatidos e armas nas mãos, a blogueira dava dicas de como caçá-los. Com isso, ganhou notoriedade na Espanha e conquistou milhares de seguidores no Facebook e no Instagram.

Após sua morte, nos comentários em suas contas nas redes, internautas se dividiam. Alguns afirmaram que quem caça "não tem amor à vida", que "os caçadores deveriam desaparecer" e que é preciso agradecer por "ter um caçador a menos no mundo". Outros argumentaram que os críticos são "irresponsáveis" por fazerem comentários assim e que ela "merece respeito". "Matar animais por hobby é horrível, mas é uma pena que essa garota tenha tirado a própria vida", disse outro, mais ponderado.