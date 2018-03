Blogueira será vigiada, diz revista A revista Veja diz na edição desta semana que o governo cubano, o Partido dos Trabalhadores (PT) e um funcionário do Planalto "estão envolvidos numa conspiração para espionar e tentar desqualificar Yoani Sánchez" em sua passagem pelo Brasil. A Embaixada de Cuba em Brasília teria distribuído um dossiê com textos e fotos da blogueira a militantes do PT.