Blogueiro egípcio é preso por criticar o Exército

O tribunal militar emitiu a sentença contra Maikel Nabil Sanad, de 26 anos, ontem, sem a presença de seus advogados, segundo comunicado divulgado por sete grupos de direitos humanos sediados no Cairo.

Foi o primeiro julgamento de um blogueiro pelos governantes militares, que tomaram o poder depois da queda do ex-presidente Hosni Mubarak, em 11 de fevereiro, que renunciou após 18 dias de levante popular.

Os advogados de defesa disseram que a sentença tem sérias implicações para a liberdade de expressão no Egito pós-Mubarak e pode estabelecer um precedente para qualquer um que queira expor crimes e abusos cometidos pelos militares.

O major-general Mohammed al-Assar, membro do conselho militar, disse hoje à emissora privada de televisão ONTV que as forças armadas estão abertas a críticas - até certo ponto. "Há uma diferença entre críticas bem-intencionadas elaboradas por um cidadão, um jornalista ou um radialista, que tem como objetivo o bem público", disse ele. "O problema é questionar as intenções (do Exército)". As informações são da Associated Press.