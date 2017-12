Blogueiro pega quatro anos de prisão por criticar o Islã Um tribunal da cidade egípcia de Alexandria condenou nesta quinta-feira a quatro anos de prisão um blogueiro por ter criticado publicamente o Islã e o presidente egípcio, Hosni Mubarak, na internet. A pena atribuída ao jovem de 22 anos Abdel Karim Suleiman ainda inclui a realização de trabalhos obrigatórios ao governo, segundo veredicto anunciado nesta quinta-feira pelo presidente da Quarta Sala do Tribunal, Muharram Bek. Um outro blogueiro, que se identificou apenas como Mohamed, disse que os pais de Abdelkarim Suleiman foram avisados pela polícia da decisão. No entanto, o caso de Suleiman ainda será tratado pelo Tribunal de Cassação em Alexandria no próximo dia 26, mas seus advogados já se mostraram pessimistas com a possibilidade de liberação do blogueiro. Em seu endereço na internet (clique aqui pra acessar o blog), Suleiman se mostrou muito crítico com as instituições egípcias e também hostil contra o Islã. Ele foi acusado de "propagar informações prejudiciais à ordem pública, insultando muçulmanos e o presidente do Egito". Chegaram a pedir nove anos de prisão na Corte.