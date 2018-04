Blogueiro que fazia sátiras de ditador volta a Túnis Centenas de tunisianos comemoraram ontem a volta do blogueiro Tarek Mekki ao país, depois da queda do ditador Zine al-Abidine Ben Ali. O blogueiro, que estava no Canadá, ficou conhecido pelos comentários que fazia sobre os discursos de Ali no YouTube, Facebook e Twitter. Recebido no aeroporto de Túnis por cerca de 500 fãs, Mekki disse estar orgulhoso de voltarà Tunísia, mas que o que "governo está fazendo ainda não é suficiente". Outro blogueiro, Slim Amamou, foi nomeado ministro júnior de Tecnologia de Comunicação no governo interino nomeado na semana passada, depois da queda de Ben Ali.