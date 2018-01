Bloomberg assume a prefeitura de NY Pouco depois de saudar a chegada do ano 2002 na Times Square, Michael Bloomberg prestou juramento como o 108º prefeito de Nova York, em uma cerimônia sem precedentes. Bloomberg, de 59 anos, recebeu o cargo de Rudolph Giuliani em cima de uma plataforma montada em um dos locais mais famosos da cidade e diante de meio milhão de pessoas, que assistiam às celebrações do Ano-Novo. Na semana passada, Bloomberg havia dito que o evento na Times Square havia sido organizado para demonstrar a capacidade de recuperação de Nova York após os atentados terroristas de 11 de setembro contra o World Trade Center, que deixou milhares de mortos. A cerimônia pública rompeu com a tradição da cidade. Até agora, o prefeito prestava juramento logo depois da meia-noite em um ato privado, com poucos convidados. Ainda hoje, o novo prefeito fará um discurso inaugural na prefeitura.