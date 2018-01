Bloomberg diz avaliar candidatura à presidência dos EUA

WASHINGTON - O ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg disse nesta terça-feira,8, que considera disputar a presidência dos Estados Unidos. Em entrevista ao jornal Financial Times, o bilionário disse que o nível do debate político da campanha presidencial é "banal" e o público americano merece "algo melhor".

Bloomberg rompeu com o Partido Republicano em 2007 e desde então se considera um político independente. Ele governou Nova York por três mandatos consecutivos e deixou o cargo em 2013.

"Eu tenho achado o nível do discurso e da discussão lamentavelmente banal e um insulto aos eleitores", disse Bloomberg ao Financial Times."Eles merecem muito melhor."

Segundo o ex-prefeito nova-iorquino, ele pretende começar a apresentar seu nome durante as primárias estaduais a partir de março.

No mês passado, o jornal The New York Times publicou que Bloomberg pediu a assessores um esboço para uma campanha independente à presidência, que custaria até US$ 1 bilhão de sua fortuna estimada em US$ 39 bilhões.