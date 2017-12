Bloomberg diz que número de mortos pode subir O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, definiu como "um trágico acidente" o choque de uma balsa contra o caís de Staten Island, ocorrido nesta quarta-feira à tarde, deixando um saldo de pelo menos 10 mortos e 34 feridos. "Não sabemos ainda o que provocou a colisão, mas não existe nada que nos leve a pensar em algo além de um trágico acidente", disse Bloomberg em entrevista coletiva. O prefeito negou informações que chegaram a ser divulgadas por agências internacionais de notícias sobre um suposto suicídio do capitão da embarcação. Ressaltou, no entanto, que o número de vítimas "pode mudar" após a conclusão dos trabalhos de bombeiros e policiais. Segundo ele, todos os feridos estavam fora da embarcação. Os tripulantes da balsa estão sendo ouvidos pela polícia. O acidente ocorreu no rush de final de tarde em Nova York.