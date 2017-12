Bloomberg gastou US$ 69 mi em campanha eleitoral O bilionário republicano Michael Bloomberg gastou do próprio bolso cerca de US$ 69 milhões em sua campanha para se eleger prefeito de Nova York, a maior quantia já gasta por um candidato na história dos Estados Unidos. Na campanha presidencial de 1992, o bilionário texano Ross Perot investiu US$ 62 milhões de sua fortuna pessoal. Bloomberg, fundador da companhia de notícias financeiras que leva seu sobrenome, não buscou contribuições privadas ou qualquer fundo público para engrossar seu caixa de campanha. "É um número astronômico", disse Rachel Leon, diretora-executiva do grupo de interesse público Common Cause. "Ele quebrou todos os recordes prévios que conhecemos, e trata-se de um problema real para a democracia". Bloomberg, um político novato, derrotou o democrata Mark Green nas eleições de novembro. O republicano ficou com cerca de 50% dos votos, contra 47% de Green.