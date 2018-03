Bloomberg poderá tentar 3.º mandato A Câmara de Vereadores de Nova York aprovou ontem a ampliação do limite de dois mandatos consecutivos para prefeito. A medida permite que Michael Bloomberg, atual ocupante do cargo, se candidate à reeleição no ano que vem. Eleito em 2001 pelo Partido Republicano, o milionário Bloomberg foi reeleito em 2005, mas abandonou o partido no ano passado e tornou-se independente. Após as prévias democratas, ele foi cogitado para ser vice na chapa de Barack Obama.