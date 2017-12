Bloomberg se candidata a prefeito de NY Michael Bloomberg, magnata da informação financeira, acrescentou seu nome nesta terça-feira à já extensa lista de candidatos a prefeito de Nova York com uma enxurrada de anúncios pela televisão. "Meu nome é Michael Bloomberg e sou candidato a prefeito", disse aos telespectadores, perante os quais se apresentou de camisa e gravata, proclamando suas habilidades para os negócios como sua principal virtude. "Minha experiência me ensinou como conseguir resultados. Como obter consenso. Solucionar problemas. Ser honesto. Apontar diretamente para o alvo", disse o candidato, fundador e diretor-geral da Bloomberg LP, uma empresa de informação fianceira com projeção mundial. Bloomberg, ex-democrata que mudou de partido há alguns meses, é um dos pelo menos seis candidatos à sucessão do prefeito Rudolph Giuliani, que não pode candidatar-se a um terceiro mandato.