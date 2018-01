Bloqueio de áreas palestinas pode levar ao caos O bloqueio israelenses de áreas palestinas causou a perda de US$ 1,15 bilhão para a economia palestina, informou o enviado da ONU à região, o norueguês Terje Larsen. O fechamento dos acessos da Cisjordânia e da Faixa de Gaza foi determinado pelo exército israelense em outubro, logo depois do início dos conflitos com os palestinos. Desde então, a economia palestina perdeu 20% de seu Produto Interno Bruto (PIB), disse Terje. Ainda de acordo com o enviado, que falou para jornalistas na Cidade de Gaza, a taxa de desemprego em áreas palestinas subiu de 11% para 38% durante os enfrentamentos e a renda per capita anual caiu de US$ 2.000 para US$ 1.700. O bloqueio das terras palestinas impediu que milhares de pessoas fossem trabalhar em seus empregos regulares em Israel. Segundo Larsen, caso o bloqueio continue, algumas instituições palestinas podem entrar em colapso, o que poderia levar ao caos. "Peço ao governo de Israel para que ponha um fim ao bloqueio", disse o enviado das Nações Unidas.