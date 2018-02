Bloqueio de fronteira causa revolta na Venezuela

Manifestantes contrários ao governo venezuelano entraram em confronto ontem com autoridades de San Cristóbal, no Estado de Táchira, próximo à fronteira com a Colômbia, onde, no início de fevereiro, começou a onda de protestos contra a presidência de Nicolás Maduro - que deixou 43 mortos.

De acordo com informações da imprensa da cidade, o protesto de ontem ocorreu em razão do novo sistema de registro de impressões digitais anunciado pelo governo, na semana passada, para controlar o comércio de alimentos e outros itens. Também há oposição a um aumento no transporte público, ao fechamento à noite da fronteira com a Colômbia - medida que o governo venezuelano adota desde o dia 11 para combater o contrabando - e à falta de segurança.

Os confrontos entre manifestantes e as autoridades, segundo informações do jornal venezuelano El Universal, ocorreram na região de Las Pilas de Pueblo Nuevo, onde um grupo de moradores ergueu barricadas e enfrentou policiais da Guarda Nacional Bolivariana. A tensão começou às 5 horas.

Ainda de acordo com o Universal, um ônibus de transporte público foi sequestrado pelos manifestantes e liberado posteriormente. "Os moradores relataram que foram alvo de bombas de gás lacrimogêneo lançadas por efetivos militares", diz a reportagem.

O deputado opositor Walter Márquez, representante de Táchira na Assembleia Nacional, afirmou à Radio Caracol que os confrontos são consequência do descontentamento popular. "A crise continua aqui e, agora, com essas novas ações do governo - a fiscalização por biometria e o fechamento da fronteira - a situação ficou pior. Não sabemos mais onde isso vai parar", disse o parlamentar, relatando explosões na manhã de ontem. Até o fim da tarde, não havia notícias de feridos.

O deputado opositor Homero Ruiz, secretário-geral do Partido Democrata Cristão (Copei), pelo Estado de Táchira, mostrou ontem à imprensa uma sondagem na qual 82,93% dos habitantes da região são contra o fechamento da fronteira com a Colômbia.

Sistema biométrico. De acordo com o parlamentar, 1,2 mil habitantes de Capacho Viejo, Bolívar e Pedro María Ureña foram entrevistados - e 89,37% deles se mostraram contrários ao sistema de monitoramento biométrico do comércio e itens de primeira necessidade, que deve entrar em vigor a partir de 30 de novembro.