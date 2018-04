Bloqueio seria prejudicial A localização geográfica das Ilhas Malvinas facilita a imposição de um bloqueio econômico. Situado no Atlântico Sul, o arquipélago fica a 780 quilômetros da costa argentina. A Grã-Bretanha, que possui a soberania do território, fica a 12 mil quilômetros dali. Assim, os kelpers, como são chamados os habitantes das ilhas, dependem da Argentina para abastecimento. Quando outros países do Cone Sul, como Brasil, Uruguai e Chile, atenderam ao pedido argentino de vetar a entrada de barcos das Malvinas em seus portos, ampliaram o isolamento das ilhas.