'Blue card' da UE tiraria mão-de-obra qualificada de país pobre O projeto estudado pela União Européia (UE) para atrair mão-de-obra altamente qualificada retiraria dos países pobres profissionais que lhe são essenciais, afirmaram membros de agências de ajuda humanitária. O esquema "blue card" -- semelhante ao "green card" dos Estados Unidos -- pretende tornar a UE mais atraente em meio a uma batalha com outros países desenvolvidos por especialistas em tecnologia e funcionários da área de saúde, setores nos quais há carência de mão-de-obra. Mas especialistas afirmam que o programa intensificará o êxodo de trabalhadores qualificados dos países em desenvolvimento e dificultará ainda mais os esforços deles para melhorarem seus serviços de saúde. "Essa é uma nova forma de colonização, de discriminação. E será muito difícil encontrar apoio para esse projeto entre os países do hemisfério Sul", disse o professor de direito econômico internacional Tajeddine Husseini, do Marrocos. "Esses países gastam grandes somas educando e treinando seus estudantes para que, ao final, os países do hemisfério Norte fiquem com a nata deles. Trata-se de um grande erro e de um ato criminoso do norte retirar do sul os profissionais mais capacitados", disse Husseini na quinta-feira, à Reuters. O dinheiro enviado pelos trabalhadores que atuam no exterior para suas famílias em sua terra natal representa um considerável aporte financeiro. Mas muitos afirmam que o resultado final da drenagem de mão-de-obra qualificada será altamente negativo. O ministro da Saúde da Libéria, Walter Gwenigale, disse que o esquema da UE tornará quase impossíveis os esforços de reconstrução do sistema de saúde de seu país, destruído após vários anos de guerra.