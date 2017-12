Boate é fechada por realizar festa gay Uma boate de Dubai, capital dos Emirados Árabes, foi fechada pelo governo por organizar uma festa para homossexuais. Segundo um comunicado emitido hoje pelo Departamento de Turismo e Comércio, o Diamond Club foi interditado por "violar as leis islâmicas do país". Funcionários do departamento se negaram a comentar o fechamento do clube, um dos mais populares dos Emirados Árabes. Entretanto, o dono de uma outra boate confirmou que a casa foi fechada por causa da festa gay.