Bob Esponja 'ajuda' a salvar menina engasgada Uma garota de 12 anos de Long Island, nos Estados Unidos, contou que aprendeu no desenho "Bob Esponja" como salvar sua amiga, que passou mal após se engasgar com chiclete. Miriam Starobin e sua melhor amiga, Allyson Golden, encontraram-se na terça-feira, na aula de música, quando Allyson se engasgou com a goma, ficou rocha e começou a se debater.