Boca de urna aponta para segundo turno na Ucrânia

O candidato pró-Rússia Viktor Yanukovich está liderando as eleições presidenciais da Ucrânia e enfrentará a primeira-ministra Yulia Tymoshenko no segundo turno no próximo mês, segundo as pesquisas de boca de urna.

Yanukovich deve obter 32% dos votos e Tymoshenko, 27%, de acordo com os resultados iniciais de uma boca de urna organizada pela Fundação para as Iniciativas Democráticas. Outra pesquisa, da organização Gfk-Ucrânia, mostrou Yanukovich à frente, com 35%, e Tymoshenko com 26%.

Como, segundo as pesquisas, Yanukovich não deverá conquistar a maioria dos votos, a eleição deverá ter um segundo turno, marcado para o dia 7 de fevereiro.

As duas pesquisas mostraram um forte desempenho do empresário Sergiy Tigipko e sinalizam para uma humilhante eliminação no primeiro turno do presidente Viktor Yushchenko.

Embora Tymoshenko apareça em segundo lugar, as pesquisas de boca de urna representam uma boa notícia para a primeira-ministra uma vez que, se confirmadas, significarão que ela reduziu a diferença em relação ao seu principal oponente na comparação com as últimas pesquisas realizadas antes do Ano Novo.

As informações são da Dow Jones.