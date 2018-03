Boca de urna aponta vitória de conservador no Chipre

A pesquisa realizada pelo canal CyBC apontou que Anastasiades, que lidera o Partido Comício Democrático (DISY), obteve entre 57,5% e 61,5% dos votos, enquanto Malas, do partido comunista AKEL, conquistou de 38,5% a 42,5% dos votos. A pesquisa utilizou uma amostra de 4 mil eleitores e tem uma margem de erro de 2 pontos porcentuais, para baixo ou para cima.

Se confirmada, a margem de vitória será uma das maiores obtidas por um candidato em 30 anos de eleições na Ilha. Com a divulgação dos resultados da boca de urna, dezenas de partidários de Anastasiades comemoram com aplausos do lado de fora da sede da campanha dele na capital do país. As informações são da Dow Jones.