Boca-de-urna aponta vitória de Ibarra para prefeitura de Buenos Aires As primeiras pesquisas de boca-de-urna apontaram, por uma pequena vantagem, a reeleição do centro-esquerdista Aníbal Ibarra para a prefeitura da cidade autônoma de Buenos Aires. Assim que as urnas foram fechadas, o canal de tevê América divulgou uma pesquisa dando a Ibarra de entre 51 e 52% dos votos. Mauricio Macri, seu rival direitista, ficaria com 47 ou 48%.