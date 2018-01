Boca-de-urna dá 82,1% a Chirac; Le Pen admite derrota Encerrada a votação para o segundo turno das eleições francesas, o presidente Jacques Chirac (conservador) obteve 82,1% dos votos contra 17,9% de seu rival o ultradireitista Jean-Marie Le Pen, segundo uma sondagem de boca-de-urna divulgada pela Ipsos e pela emissora de TV France 2. Ao mesmo tempo, e segundo pesquisas das empresas de pesquisa CSA, Ipso e Sofres, a porcentagem de abstenção será de 20% - uns oito pontos percentuais a menos do que no primeiro turno, em 21 de abril. Logo após serem fechadas as urnas, Le Pen admitiu a vitória de seu rival Chirac, mas não considerou os resultados de seu partido, a Frente Nacional (FN), uma derrota, e lembrou as próximas eleições legislativas de junho.