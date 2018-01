Boca de urna: Fatah tem 42% dos votos; Hamas, 34% O partido governista Fatah saiu das eleições palestinas como o maior partido do parlamento, com 42% dos votos, informou uma autoridade eleitoral que pediu para não ser identificada. Em segundo lugar, o grupo militante islâmico Hamas apareceu com uma forte votação, representando 34% dos eleitores. Os números foram resultado de uma em pesquisa de boca de urna com 6.500 eleitores. Os 1.008 colégios eleitorais na Cisjordânia e na Faixa de Gaza fecharam hoje às 19h (15h de Brasília), após 12 horas abertos em um dia de eleições na qual a calma predominou. A maioria dos colégios eleitorais na Cisjordânia e em Gaza, que abriram às 7h (3h de Brasília), fechou na hora prevista por não ter havido incidentes que exigissem a prorrogação do tempo de votação. Na cidade de Belém, o fechamento dos colégios eleitorais atrasou duas horas devido ao muro de separação que prejudicou o acesso dos eleitores, enquanto em Jerusalém Oriental houve um adiamento de uma hora. A apuração dos votos será feita nos mesmos centros de votação e se prevê que os primeiros resultados oficiais comecem a ser divulgados às 22h30 (18h30 de Brasília).