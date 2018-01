Boca-de-urna indica Menem e Kirchner no segundo turno Pequisas de boca-de-urna divulgadas pela mídia local foram unânimes em apontar o ex-presidente Carlos Menem como o vencedor da eleição presidencial de hoje, ficando em segundo, o governador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, ambos peronistas. Mas em nenhum caso Menem obteria a maioria necessária para evitar um segundo turno em 18 de maio. Em uma pesquisa, Menem teria ficado com 29,3% dos votos, contra os 20,5% atribuídos a Kirchner. As sondagens foram divulgadas pelos canais de tevê Todo Noticias (TN), Crónica e as principais estações de rádio.