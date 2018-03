Boca de urna indica vitória de Anastasiades no Chipre

De acordo com pesquisas de boca de urna divulgadas pela rede de televisão RIK, Anastasiades recebeu entre 49,6% e 52,6% dos votos, seguido por Stavros Malas, do partido comunista AKEL, com entre 25,8% e 28,8%. Giorgos Lillikas, que é apoiado pelo partido socialista EDEK, tem entre 17,0% e 19,0% dos votos até agora. Se nenhum candidato conseguir mais de 50% dos votos, um segundo turno será realizado no próximo domingo.

Anastasiades, um advogado de 66 anos, é visto por analistas como capaz de colocar a economia cipriota, que está no segundo ano de recessão, em pé novamente. Ele também é um forte representante dos conservadores europeus e tem proximidade com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, que publicamente apoiou sua candidatura durante uma visita ao país em janeiro. As informações são da Dow Jones.