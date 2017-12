Boca de urna indica vitória de Toledo no Peru Alejandro Toledo, um ex-engraxate quando menino que cresceu em meio à pobreza para se tornar um economista do Banco Mundial, aparentemente derrotou neste domingo o ex-presidente Alan García na mais limpa das eleições no Peru nos últimos anos, indicaram duas pesquisas de boca de urna. A pesquisa do instituto Instituto Apoyo indicou que Toledo derrotou García por 44,5% a 38,9%, enquanto a sondagem de boca de urna da empresa Datum, que contou apenas os votos válidos, aponta para uma vitória de 53,3% contra 46,7%. Tradicionalmente, as pesquisas de boca de urna peruanas são de alta credibilidade e seus resultados alcançam a deferença de no máximo 5% em relação aos resultados eleitorais finais. As sondagesn foram divulgadas logo após o encerramento da votação, às 16h00 locais. Ainda esta noite as autoridades eleitorais começarão a divulgar os resultados oficiais.