Boca-de-urna na Ucrânia indica vitória reformista O ex-primeiro-ministro reformista da Ucrânia Viktor Yushchenko declarou-se vitorioso nas eleições realizadas neste domingo para escolher 225 deputados, metade da Câmara, depois que pesquisas de boca-de-urna indicaram que seu partido pró-Ocidente, o Nossa Ucrânia, conquistou cerca de 25% dos votos. O Partido Comunista, também na oposição, ficaria com 20,5%. Já o grupo do atual presidente, Leonid Kuchma, deve ficar com 10 6%. Alguns analistas temiam que houvesse fraudes. "Podemos ver agora que a imagem da Ucrânia está melhorando, as forças democráticas ganharam a maioria e a democracia ucraniana é a vencedora", afirmou Yushchenko.