Boca 'perde' na TV para denúncia contra Cristina A manobra do governo Cristina Kirchner, de mudar o horário de jogos de futebol para tirar a audiência de um programa de investigação jornalística, não funcionou. No domingo à noite, o Jornalismo Para Todos, do jornalista Jorge Lanata, bateu a audiência do jogo entre Boca Juniors e Newell's com detalhes sobre vínculos do empresário Lázaro Báez - investigado por lavagem de dinheiro - com o casal Kirchner. Integrantes do governo admitiram que a mudança buscava prejudicar o programa de Lanata.