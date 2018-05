Boda com noivos ''reais'' e um feriado seduz os britânicos

Roger Cohen, The New York Times, O Estado de S.Paulo

É preciso dizer que a monarca britânica e colunistas de jornais são opostos diametrais: em 59 anos no trono, a rainha Elizabeth II jamais expressou uma opinião pública sobre nada.

Não espanta que ela seja tão popular. Mesmo numa era em que a Casa Real se ocupa pondo servidores para funcionar (Facebook e Twitter são os seu novo domínio), essa chefe de Estado conserva um traço de mistério de outra era. A Grã-Bretanha não tem Constituição escrita, mas se sobressai em constância.

Eu resisti. Mesmo. Ignorei todos os caminhantes no parque dizendo: "O que você vai escrever sobre o casamento?" Desviei os olhos das bandeirolas ao longo da Regent Street, dos estandes do lado de fora do Palácio de Buckingham, das louças comemorativas. A despeito das pressões, eu não escreveria uma coluna sobre as núpcias reais.

É difícil dizer quando me fisgaram. Essas não são coisas que as pessoas querem que um republicano com "r" minúsculo comente. Talvez tenha sido um amigo empresário, após uma conversa com colegas em Mumbai, me dizendo que toda a Índia esta ligada no casamento. Talvez tenha sido a radiante Kate da Central Casting com o toque de capricho em seus chapéus. Ou a manchete gritante em The Evening Standard, "Kate Vai Dizer Eu Aceito no YouTube", que inclinou a balança? Há algumas coisas sérias para dizer sobre a união do príncipe William, segundo na linha de sucessão ao trono, e Catherine Elizabeth Middleton - mas elas me escapam. Direi o seguinte: num momento em que os britânicos estão aprendendo a viver sem bibliotecas públicas (para não mencionar empregos) em razão dos cortes no orçamento, eles estão entusiasmados com esta cerimônia extravagante que verá a filha de milionários (uma plebeia no linguajar local) casar-se com o piloto de helicópteros que algum dia chefiará a vasta empresa que a realeza chama de Firma.

Pão e circo, os romanos observaram, é do que as pessoas precisam.

Circo, ao que parece, é o que elas precisam mais. Nenhum país consegue roteirizar um momento de bons sentimentos, uma fantasia global, como a Grã-Bretanha, onde classe é o sedimento de séculos. Na era dos reality shows, os membros da realeza britânica são profissionais aprimorados pelo tempo.

Houve um aceno para os tempos apertados. Kate trocará cavalo e carruagem por um carro. O primeiro-ministro David Cameron, que viajou numa empresa de voos econômicos, EasyJet, para um descanso recente na Espanha - aprenda, Michelle Obama - usaria um traje de passeio em sua campanha corrente para provar que ele não é o que é: um figurão educado em Eton. Isso foi antes de queixas vociferantes levarem Downing Street a dizer que ele vestiria um fraque.

Os EUA estão encantados. Como me contou Hamish Bowles, que cobrirá as bodas para Vogue, "tem alguma coisa de fascinante para os americanos na ideia de uma sociedade estruturada com essa cidadela impenetrável no topo". Uma sociedade americana cujos mitos definidores incluem o da não distinção de classes, precisa do espetáculo das classes em ação.

De modo que Kate, em certa medida, é uma Cinderela de 29 anos, a plebeia conduzida à cidadela, a garota bonitinha que agora tem o seu próprio brasão de armas (três bolotas separadas por divisas douradas e brancas). Ela jogou bem a sua mão. Como Bowles observou, "há nela uma espécie de garota equilibrada do Upper East Side, com um senso de vestir clássico". "Um vestido KM é emblemático: uma cor sólida dramática, degradê, discreta." E aí, é claro, o chapéu.

Aliás, isso de Cinderela está errado. Ela foi educada em Marlborough, uma consorte numa elite endinheirada. Eles são um casal moderno: conheceram-se na faculdade, romperam, e, como o dispéptico pai do noivo, o príncipe Charles, observou, "eles já praticaram bastante". Ele tem um emprego real. Ele não foi visto em companhias erradas como seu tio, o príncipe Andrew, atraído pelo Azerbaijão, ou num traje de fascista enrustido, como o irmão, Harry. Em suma, longe dos contos de fada, eles parecem sólidos e verdadeiros.

Acho que é disso que os britânicos estão gostando - assim como da chance, com a Páscoa e depois o casamento, de um feriado prolongado de 11 dias com apenas três dias de falta ao trabalho e um custo multibilionário para o país. Aliás, eles gostam tanto do casal que querem pular Charles (que poderá estar perfeitamente com seus 80 e tantos anos quando chegar ao cargo máximo) e ir direto para William.

Isso não ocorrerá. Sobre abdicações, a visão real é: já estive lá, fiz isso, não gostei.

Claro, a decisão do rei Eduardo VIII de deixar o trono foi muito ventilada no filme O Discurso do Rei. E lá, como uma garotinha, está a atual rainha! Ela se reuniu, como monarca, com cada primeiro-ministro desde Churchill - 12 deles. Outra distinção aguda de colunistas é que ela realmente sabe o que está se passando.

Na verdade, foi isso que me animou: sua presença constante. Para me lembrar do milagre britânico, eu caminhei pelo Westminster Hall, seu magnífico teto de madeira arqueado sobre a vastidão lajeada que viu banquetes de coroação de Ricardo I em 1189 a George IV em 1821, julgamentos, incluindo o de Guy Fawkes, e o corpo de Winston Churchill exposto para a homenagem final de seus admiradores.

O gênio da Grã-Bretanha é a continuidade, uma ideia muito séria da qual William e Kate agora se tornam parte. É o bastante para fazer um republicano se intrometer no monarquismo. / TRADUÇÃO DE CELSO M. PACIORNIK

