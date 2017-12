Bode é rebaixado após estragar parada militar O mascote de um regimento do exército britânico foi rebaixado de posto com desonras, após desalinhar-se do batalhão, que marchava em frente a dignatários internacionais na parada de comemoração ao aniversário da rainha Elizabeth II, disse um porta-voz militar. O mascote é um bode de 6 anos chamado Billy. Billy foi rebaixado do posto de anspeçada para o de fusilier - do mesmo status de um soldado - depois que chefes militares consideraram que o erro do bode arruinou a cerimônia de 16 de junho em uma base britânica em Episkopi. O anspeçada Dai Davies, de 22 anos, instrutor de Billy, não pôde controlar o mascote durante a marcha, enquanto o bode lançava-se de lado a lado, tirando os soldados de seus caminhos, disse o capitão Crispian Coates. "O bode, que está no regimento desde 2001, devia liderar a marcha, mas não queria permanecer alinhado", disse Coates. "Ele foi acusado de insubordinação e o oficial comandante não teve outra opção senão rebaixar Billy". Desde o rebaixamento de Billy, soldados de posto mais baixo não devem mais saudar o mascote como sinal de respeito.