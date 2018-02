Boeing anuncia medidas de segurança para baterias do 787

Em relatório no qual estabelece as medidas que espera irão evitar o superaquecimento e possíveis incêndios nas baterias de íon-lítio do 787, a fabricante de aviões descreveu as alterações para serem instaladas nas baterias, suas unidades de carga e o método de instalação.

"Assim que nosso teste estiver completo e nós obtermos as aprovações regulatórias, estaremos posicionados para ajudar nossos clientes a implementar estas mudanças e iniciar o processo de retorno dos voos do 787", disse Ray Conner, CEO da Boeing Commercial Airplanes. As informações são da Dow Jones.