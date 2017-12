Boeing apresenta propostas de segurança aérea A Boeing Co. submeteu uma série de propostas em resposta a um pedido recente do Departamento de Transporte dos EUA, por idéias do setor privado visando à melhoria da segurança do sistema de transporte aéreo. Em comunicado, a empresa informou que as propostas incluem a instalação de comunicação segura e criptografada entre aeronaves, satélites e usuários em terra, para fornecer informação sobre o trajeto de aviões, clima, fluxo aéreo e outras condições de tráfego. A empresa afirmou que este sistema "daria acesso imediato para as autoridades em terra a informação que pode ser usada para detectar, monitorar e responder a ameaças ou situações irregulares durante o vôo". As propostas da Boeing também incluem um modelo tridimensional de um aeroporto com informações integradas dos vários sistemas de segurança e modelos de fluxo e passageiros, para ampliar a capacidade de as autoridades detectarem possíveis ameaças. A empresa, que também entregou as propostas à Administração Federal de Aviação dos EUA em 21 de novembro, disse esperar que sua "pesquisa contínua nesta e em outras áereas possibilite o desenvolvimento um sistema de vigilância inteiramente integrado, completamente interoperável e de fácil uso, que incorpora e analisa dados de todos os segmentos do sistema de transporte aéreo".Leia o especial