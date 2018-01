Boeing da British faz pouso forçado Um boeing 747 da British Airways, que fazia o rota Houston-Londres, com 175 passageiros e tripulantes, fez uma aterrissagem não programada quando emanações de gases na cabine foram detectadas. Um passageiro foi examinado e hospitalizado com náuseas. As autoridades encontraram um vazamento de gás freon no compartimento de carga, após a aterrissagem no aeroporto de Baltimore em Washington, segundo John White, porta-voz do aeroporto. White disse desconhecer o nome ou as condições do passageiro internado. Depois que o vazamento de gás foi descoberto e controlado, o boeing continuará o vôo a Londres.