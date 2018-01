Boeing da China Airlines com 225 pessoas cai no mar Um avião da companhia taiwanesa China Airlines caiu hoje no mar com 225 pessoas a bordo, logo após decolar do aeroporto internacional de Taipé (Taiwan) rumo a Hong Kong. A aeronave, um Boeing 747-200, com 19 tripulantes e 206 passageiros, desapareceu dos radares por volta das 15h30 (4h30, em Brasília), cerca de 50 minutos após a partida. As primeiras versões sobre as causas do acidente indicam que houve uma explosão a bordo. Segundo emissoras de televisão de Taiwan, pelo menos 100 corpos já foram retirados da água. Equipes de resgate que vasculham a área onde o avião caiu encontraram coletes salva-vidas, destroços da fuselagem e uma grande mancha de óleo. De acordo com o vice-ministro dos Transportes de Taiwan, Chang Chia-chu, as condições de vôo eram normais. A aeronave caiu perto da ilha de Penghu, a cerca de 50 quilômetros a oeste de Taiwan. Segundo o diretor do conselho de segurança da companhia taiwanesa, Kay Yong, os pilotos do vôo CI611 não mandaram nenhum sinal para a torre de controle antes da aeronave desaparecer do radar. Chang Liang-shih, vice-presidente da China Airlines, disse que as equipes de resgate encontraram pelo menos 100 corpos. Há suspeitas de que o avião tenha explodido pois fazendeiros da região de Changhua - na rota de vôo da aeronave - encontraram pedaços de revistas de aviação e outros papéis com a marca da companhia aérea. O jato comercial, com 22 anos de uso, levava 206 passageiros - a maioria de Taiwan - e 19 tripulantes. Uma grande mancha de óleo a 36 quilômetros a nordeste de Peghu, 300 km a sudoeste de Taipé, foi encontrada. As equipes de buscas se concentravam no principal porto de Peghu com oito ambulâncias, enfermeiros e cerca de 20 soldados com máscaras cirúrgicas a espera de sobreviventes. A China Airlines montou um centro para dar informações e suporte às famílias das vítimas num hotel perto do aeroporto de Taipé. A companhia disse que o Boeing 747-200, construído em 1979, era a última aeronave deste modelo na frota da empresa. Devido a uma série de acidentes na década passada, a China Airlines foi considerada uma das mais perigosas companhias de transporte comercial aéreo do mundo. Nos últimos anos, a empresa passou por uma reestruturação para reforçar a segurança. O último acidente fatal envolvendo a China Airlines foi em 1999, quando um jato explodiu matando três pessoas. Desde 1970, a China Airlines teve nove acidentes fatais.