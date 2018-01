Avião da EgyptAir some no Mediterrâneo com 69 a bordo

PARIS - Um avião da EgyptAir desapareceu ontem dos radares depois de decolar do aeroporto internacional Charles de Gaulle, em Paris, com 69 pessoas a bordo – 59 passageiros e 10 tripulantes. O voo MS804 ia para o Cairo, no Egito.

Segundo a companhia aérea egípcia, o voo decolou na noite de ontem e deveria chegar na capital do Egito na manhã de hoje. “Um fonte da EgyptAir informa que o voo MS804, que decolou em Paris às 23h09 (18h09 no horário de Brasília) e ia em direção ao Cairo, desapareceu dos radares”, anunciou a linha aérea em comunicado.

Algumas horas depois, por meio de sua conta no Twitter, a EgyptAir informou que o avião sumiu dos radares às 2h45, horário local (22h45 em Brasília) – 3 horas e 40 minutos depois de decolar. O avião desapareceu 16 quilômetros depois de entrar no espaço aéreo do Egito, sobre as águas do Mar Mediterrâneo, segundo a companhia. Ele estava a mais de 11 mil metros de altitude.

O governo egípcio não emitiu nenhum comunicado e não divulgou nenhum detalhe sobre as possíveis razões do provável acidente. Autoridades disseram apenas que haviam despachado uma equipe de resgate para tentar encontrar o avião.