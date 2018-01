Boeing desaparece com 92 a bordo no Equador Um avião Boeing 727-100 da linha aérea equatoriana Tame, com 92 pessoas a bordo, foi declarado desaparecido, ao não chegar ao destino e ao não fazer contato pelo rádio. O avião fazia a rota entre Quito e Tulcán, na fronteira com a Colômbia, com 83 passageiros e 9 tripulantes. "A aeronave está caracterizada como desaparecida desde que a torre de controle perdeu contato com ela", disse Pablo Lopez, o chefe de operações do aeroporto internacional Mariscal Sucre, de Quito.