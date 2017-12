Boeing fecha escritórios nos EUA e no exterior A Boeing Co. fechou seus escritórios em Chicago, Washington, Washington DC, Crystal City (Virgínia) e todas as representações no exterior, disse a porta-voz da companhia Mary Ann Brett. Os escritórios da Boeing no Centro de Vôo Espacial Johnson, em Houston, e no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, também foram fechados. Brett informou ainda que a companhia adotou medidas de segurança adicionais.