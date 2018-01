Bogotá critica CIA por vincular Exército a paramilitares O governo colombiano rejeitou no domingo, 25, um relatório da CIA que vincula o comandante do Exército Nacional da Colômbia, general Mario Montoya, de ter colaborado com grupos paramilitares para eliminar guerrilheiros marxistas. "O governo da Colômbia rejeita a acusação de que agências estrangeiras de inteligência fazem contra o general Mario Montoya, comandante do Exército Nacional, através de vazamentos à imprensa, sem que previamente tenham sido apresentadas provas à Justiça ou ao governo", afirma um comunicado da Presidência da República. A nota acrescenta que, antes do governo do presidente colombiano Álvaro Uribe, o general Montoya era comandante da IV Brigada e da base de Tres Esquinas. "Esta última é de grande importância dentro do Plano Colômbia e requer que seus comandantes tenham o sinal verde" dos dois governos. O governo colombiano pediu "às agências estrangeiras de inteligência" que, se tiverem provas contra membros do Exército, "as apresentem aos organismos competentes de Justiça e Administração". Relatório Segundo o jornal Los Angeles Times, citando um relatório da Agência Central de Inteligência (CIA, em inglês), o general Montoya colaborou "extensamente" com paramilitares. O Exército e os paramilitares teriam realizado, em 2002, uma operação para matar guerrilheiros marxistas em Medellín, capital do departamento de Antioquia, 570 quilômetros de Bogotá. Se a versão for verdadeira, Montoya seria o funcionário de mais alta categoria na Colômbia envolvido nos escândalos por vínculos entre os paramilitares e líderes políticos colombianos.