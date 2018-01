Bogotá impõe toque de recolher para menores de 16 anos Um toque de recolher entrará em vigor em 7 de dezembro em Bogotá para menores de 16 anos, como medida para reduzir o índice de violência por brigas de rua, informou o prefeito da capital colombiana, Antanas Mockus. A partir da meia-noite, confirmou Mockus, os menores que violarem a medida serão conduzidos a um centro juvenil de proteção de onde só poderão sair retirados pelos pais. Em caso de reincidência, o jovem terá que participar de um curso sobre o código do menor e outras normas do direito penal. O decreto, que vigorará por tempo indeterminado, será aplicado com ênfase nas zonas onde funcionam os centros de diversão, discotecas, bares e restaurantes, na tentativa de evitar os excessos no consumo de bebida e drogas. Medida idêntica já foi adotada pelos prefeitos de outras cidades colombianas, entre elas Cali e Medellín, onde as rixas entre quadrilhas de jovens deixa vítimas a cada fim de semana.