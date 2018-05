Bogotá rejeita nova trégua com as Farc O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, rejeitou ontem uma proposta de trégua com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). O pedido foi apresentado pelo grupo Colombianos e Colombianas pela Paz, entidade civil que tenta mediar o confronto entre governo e guerrilheiros.