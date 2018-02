Boicote de acadêmicos a Israel causa polêmica O debate sobre o boicote promovido por acadêmicos europeus contra universidades de Israel, em protesto pelo tratamento dado por esse país aos palestinos, ganhou força nesta semana por causa da demissão de dois tradutores israelenses de duas publicações britânicas ligadas à Universidade de Manchester. Eles foram despedidos pela professora Mona Baker, da Universidade de Manchester, porque trabalham em universidades de Tel-Aviv. Mona decidiu que, tendo assinado a petição pró-boicote, não poderia mais manter os dois empregados. A petição, que teve como um dos idealizadores o professor de neurociência Steven Rose, da Universidade Aberta da Grã-Bretanha, angariou mais de 700 assinaturas, entre as quais as de professores da Universidade de Oxford. Dez acadêmicos israelenses também a endossaram. Rose, que é judeu, relaciona a campanha com o boicote cultural e esportivo ao regime do apartheid, na África do Sul. Os signatários afirmam "não poder, em sã consciência, cooperar com instituições oficiais isralenses, incluindo universidades" e acrescentam que continuarão a colaborar e acolher individualmente colegas cientistas israelenses. O abaixo-assinado e as demissões causaram protestos. Em uma carta aberta, o professor da universidade americana de Harvard Stephen Greenblatt diz deplorar o "ataque de (Mona) Baker contra a cooperação cultural", que viola "o espiríto essencial da liberdade acadêmica e a busca da verdade". Cerca de mil acadêmicos de universidades norte-americanas e européias endossaram uma petição condenando o boicote e advertindo que ele enseja o risco de vasta ruptura nos contatos científicos e culturais internacionais. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL ORIENTE MÉDIO