Boko Haram ataca acampamento militar em Camarões

MAROUA - Insurgentes do grupo terrorista Boko Haram atacaram um acampamento militar de Camarões perto da cidade de Waza, no Norte do país, ferindo vários soldados, disse um porta-voz do Exército. O oficial acrescentou que os militantes foram detidos pelas forças do país.

"Os feridos estão sendo retirados do local. Os insurgentes foram parados. Um veículo blindado foi tirado deles e muitos deles foram mortos", disse um oficial militar camaronês a jornalistas em Maroua.

O grupo terrorista também fez nova ameaça ao Níger após o governo do país prometer enviar tropas para ajudar no combate aos extremistas islâmicos. Em tradução publicada pelo grupo de inteligência SITE, o Boko Haram afirmou que seus combatentes estão preparados para lançar ataques suicidas no Níger.

Nos últimos dez dias, militantes do Boko Haram lançaram atentados na cidade de Diffa, no sudeste do país, mas não houve registro de ataques na capital Niamey.

Chade, Níger e Camarões começaram uma ofensiva conjunta contra os militantes do Boko Haram. Em resposta à ação, no começo do mês o Boko Haram matou mais de 100 pessoas na cidade de Fotokol, norte de Camarões. /AP e EFE