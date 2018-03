Boko Haram devolve estudantes sequestradas na Nigéria

ABUJA - Algumas das 110 estudantes sequestradas no mês passado na cidade de Dapchi, no nordeste da Nigéria, foram trazidas de volta nesta quarta-feira, 21, segundo testemunhas.

Moradores da cidade disseram que as meninas foram devolvidas por homens que aparentavam ser combatentes da milícia islâmica Boko Haram. Eles não disseram quantas meninas haviam voltado.

Um oficial militar em um posto de controle perto de Dapchi declarou à Reuters: "O Boko Haram trouxe as meninas."

O sequestro das meninas com idades entre 11 a 19 anos, ocorrido em 19 de fevereiro, foi o maior rapto em massa desde que o Boko Haram levou mais de 270 estudantes da cidade de Chibok em 2014 - em um caso que desencadeou indignação internacional. O sequestro de Dapchi aumentou a pressão sobre o presidente Muhammadu Buhari, que chegou ao poder em 2015 prometendo derrubar os nove anos de insurgência do Boko Haram e pode enfrentar os eleitores novamente no próximo ano. /Reuters