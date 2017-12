Boletim médico diz que estado de saúde de Pinochet é estável O estado de saúde do ex-ditador chileno Augusto Pinochet continua estável, revelaram neste sábado os médicos do militar. Pinochet está internado desde o último domingo, depois de sofrer um enfarte do miocárdio e um edema pulmonar. "O paciente se mantém estável e sua recuperação continua sendo positiva", informou o décimo boletim médico publicado no site do hospital onde Pinochet está internado. O informe avisa que o ex-militar continua "com seu plano de reabilitação cardiovascular". Pinochet foi internado no hospital no último domingo, 3, durante a madrugada, em estado de extrema gravidade e ficou até quarta-feira em condição de risco, mas sua rápida recuperação levantou suspeitas sobre sua real situação. Os oposicionistas de Pinochet chegaram a alegar que a internação era uma montagem para impedir a ação dos tribunais de justiça, que processam Pinochet por violação aos direitos humanos e delitos econômicos. Segundo os médicos, Pinochet deve continuar hospitalizado até terça ou quarta-feira da próxima semana.